Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga: Yaralılar var

00:2226/09/2025, Cuma
AA
Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



