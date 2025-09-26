Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga: Yaralılar var

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
