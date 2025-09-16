Elazığ’da asansörde mahsur kalan astım hastası öğrencilere itfaiyeden oksijen tüpüyle destek

Elazığ'da kurs merkezinin asansöründe mahsur kalan öğrencileri olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler mahsur kalan astım hastası öğrencilere oksijen tüpüyle destek oldu.
Elazığ’da bulunan bir kurs merkezinin asansöründe 1 saate yakın mahsur kalan öğrencileri Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurs merkezinin asansöründe öğrenciler mahsur kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Ekipler, asansörde mahsur kalan astım hastası 2 öğrencinin rahat nefes alabilmesi için oksijen tüpüyle destek oldu.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de astım hastası 2 öğrenciye müdahalede bulunarak rahat nefes almasını sağladı.