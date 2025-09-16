Yeni Şafak
Zeytinburnu'nda metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü

07:4816/09/2025, Salı
AA
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.


Zeytinburnu'nda metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Gündem / İstanbul
16 Eylül, Salı

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


