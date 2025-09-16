Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Zeytinburnu'nda metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Gündem / İstanbul
16 Eylül, Salı
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
#Zeytinburnu
#Bayrampaşa
#Maltepe
#Metrobüs
#Zincirlikuyu