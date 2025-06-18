Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

İstanbul'da metrobüs kazası: Olay yerine ekipler sevk edildi

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.