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İstanbul'da metrobüs kazası: Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası: Olay yerine ekipler sevk edildi

16:1718/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
DHA
AA
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Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüs kaza yaptı.
Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüs kaza yaptı.

İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüs kaza yaptı. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği aktarılırken kaza nedeniyle köprü üzerinde ulaşımda aksama meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.


İstanbul'da metrobüs kazası


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İstanbul'da metrobüs kazası: Olay yerine ekipler sevk edildi
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Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.


İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.




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