Samsun'da kafasından bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumetin devamı olarak çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K.'nin (19) bıçaklı saldırısına uğrayan Enes Kara (18), O.K.T. ve S.K. (20) yaralanarak hastanelik oldular. Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kafasından bıçaklanarak ağır yaralanan Enes Kara ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Enes Kara yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.