Küçükçekmece'deki metrobüs kazası hakkında davanın görülmesine devam edildi

Duruşmada savunma yapan metrobüsün şoförü tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim, benim gibi herkes mağdur oldu. Ben hem maddi hem manevi yönden çok mağdur oldum. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilirdi. Bu kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süredir tutuklu olduğum için tahliyemi istiyorum" dedi.