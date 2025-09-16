Erzincan'da seyir halinde alev alan kamyoneti itfaiye ekipleri söndürdü

Sürücü Hüseyin Y. kavşağı çevre yoluna döndükten sonra frenin boşaldığını belirterek, "Bunun üzerine el frenini çekerek aracımı uygun bir yere almaya çalıştım. O esnada arkadan gelen araçlar selektör yaparak beni uyardılar. Aracı durdurduktan sonra aşağı indiğimde yandığını gördüm. Çevredekiler yangın tüpleriyle araçtaki yangını söndürmeye çalıştılar ancak güçleri yetmedi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik." dedi.