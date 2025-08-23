Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde alev alan otomobil küle döndü

19:0223/08/2025, Cumartesi
DHA
Otomobilin yandığı olayda can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede otomobili kaplayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen sürücü, otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



#İstanbul
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Yangın
