Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde alev alan otomobil küle döndü

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen sürücü, otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.