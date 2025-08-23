İstanbul'da yangın paniği: 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Korkutan yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.