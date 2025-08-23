Yeni Şafak
İstanbul'da yangın paniği: 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

17:2323/08/2025, Cumartesi
DHA
İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Korkutan yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



#Arnavutköy
#yangın
#İstanbul
