Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 4 barakaya da sirayet eden yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.