Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

16:2223/08/2025, Cumartesi
G: 23/08/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.


YouTube
Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Gündem / Kocaeli
23 Ağustos, Cumartesi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 4 barakaya da sirayet eden yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



#Otluk alan
#Rüzgar
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?