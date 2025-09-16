Sultanbeyli'de damperi açılan TIR üst geçide çarptı: Şoför yaralandı

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan TIR şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.