Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da zincirleme trafik kazası: Bir kişi ağır yaralandı

Adana'da zincirleme trafik kazası: Bir kişi ağır yaralandı

03:4714/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kaza nedeniyle ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan sağlanıyor.
Kaza nedeniyle ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan sağlanıyor.

Adana’nın Pozantı ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde limon yüklü kamyonet, kamyon, cip ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu belirlenen kamyon sürücüsünü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan sağlanıyor.


#Adana
#Pozantı
#zincirleme kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?