Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

18:4414/09/2025, Pazar
AA
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı’nda devrilen tur minibüsünde 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


