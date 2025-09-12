Yeni Şafak
Kaza kavgasını ayırmak isterken darbedildi

00:4212/09/2025, Cuma
IHA
Darbedilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, kavgayı ayırmak adına şahıslara müdahalede bulundu. Kazanın ardından kavga eden şahıslar kendilerini ayırmak isteyen vatandaşı darbetti.

Adıyaman’da bir kişi müdahale etmek istediği kavgada darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle TOKİ Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga yaşandı. Bu esnada yoldan geçen Seydi Ç., kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi. Bu esnada kavga eden şahıslar Seydi Ç’ye saldırdı. Darp edilen Seydi Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Seydi Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



