Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: Yaralılar var

23:1013/09/2025, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında üçü sporcu beş kişi yaralandı.

Sivasspor alt yapı takımı futbolcularını taşıyan aracın otomobille çarpıştığı kazada 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu C.T. idaresindeki 09 EB 139 plakalı Honda marka araç, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen 59 AHZ 187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine geldi. Ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



