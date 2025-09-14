Yeni Şafak
Kütahya'da motosiklet bariyere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

18:3514/09/2025, Pazar
DHA
Kütahya’nın Gediz ilçesinde Batuhan Dayı’nın (20) kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dayı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Dayı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gediz-Uşak karayolunun 2’nci kilometresindeki Gediz Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Gediz’den Fırdan Köyü istikametine giden Batuhan Dayı’nın kullandığı 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dayı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kütahya
#motosiklet
#kaza
