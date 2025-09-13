Yeni Şafak
Otomobil hız denetimi yapan araca kafadan çarptı: Yaralılar var

19:3413/09/2025, Cumartesi
AA
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ordu'da park halinde hız kontrolü yapan polis aracına, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu bir polis memuru ile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi mevkisinde park halinde hız kontrolü yapan polis aracına, karşı yönden gelen Sinan T. yönetimindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil çarptı.

İhbar edilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan polis memuru Y.İ. ile otomobilde bulunan H.C.T, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



