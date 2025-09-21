Yeni Şafak
Beyhan Barajı’nda kapaklar açıldı: 4 kişi mahsur kaldı

17:0521/09/2025, Pazar
IHA
Beyhan Barajı
Beyhan Barajı

Elazığ’da Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla 4 kişi, Murat Nehri’nde oluşan adacıkta mahsur kaldı. Ekipler botla kurtardıkları şahısları kıyıya ulaştırdı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri’nde oluşan adacıkta 4 kişi mahsur kaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, ambulans ve Palu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.



Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





