Akşener 14 uçak ve 20 helikopterle müdahale edilen yangına ilişkin konuştu: Yine uçak yok hazırlık yok

Marmaris Amazon Koyu’nda geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken alevler Otluk Koyu'na doğru hızla ilerledi. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının mücadele ettiği yangına saatlerdir süren müdahalenin ardından bölgeden güzel haber geldi. Gelişmeleri olay yerinden takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

AKŞENER YANGIN ÜZERİNDEN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken parti grubunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangın üzerinden hükümeti hedef aldı. 14 uçak ve 20 helikopterle müdahale edilen yangını siyasi malzeme aracına dönüştüren Akşener, bölgede uçak bulunmadığı söyledi. Akşener şu ifadeleri kullandı:

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"Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınlarını unutmadık"

OYNAT 00:30 Marmaris’teki yangına 14 helikopter 20 uçak müdahale ederken Meral Akşener “Uçak yok hazırlık yok” dedi Muğla Marmaris'te 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangınlara ilk müdahale 8 dakika sonra yapılırken, alevler 12 saat geçmeden büyük oranda kontrol altına alındı. Yangına bin 494 personel, 14 helikopter ve 20 uçakla müdahale edildiği esnada, partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gelen bilgilere göre yine uçak yok hazırlık yok” diyerek Türkiye'yi aciz göstermeye çalıştı. BiP'te paylaş

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