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Akşener Altılı Masa'nın dağıldığını duyurdu: Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir

İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz" dedi. Akşener, "Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.

15:24 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

Altılı Masa'nın toplantısının ardından İYİ Parti'de gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün gerçekleşti. Akşener toplantı sonunda açıklama yapıyor

Akşener,
"İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz"
dedi.


Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.

Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez bir vazifedir.

Ayrıntılar geliyor...



#akşener
#iyi parti
#altılı masa
1 saat önce
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