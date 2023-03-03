Akşener Altılı Masa'nın dağıldığını duyurdu: Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir

Altılı Masa'nın toplantısının ardından İYİ Parti'de gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün gerçekleşti. Akşener toplantı sonunda açıklama yapıyor

Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz" dedi.









Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.

Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez bir vazifedir.

Ayrıntılar geliyor...







