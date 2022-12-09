Akşener başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği hakkında değerledirmede bulundu: Davutoğlu hariç diğer liderler evet dedi

Başörtüsüne yönelik anayasa değişklik teklifine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilere değerlendirmede bulundu. Akşener, altılı masanın ortak bir kararda buluşacağını belirtti.

'DAVUTOĞLU HARİÇ'

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin Akşener, "Ben masaya bu konuyu ortak karara bağlamamız gerektiğini bir teklif olarak götürdüm. Madem ortak bir yol yürüyoruz, yani Kemal Bey böyle bir teklifte bulundu, hemen diğer arkadaşlar 'Çok iyi olur' dediler. Yani masada genel başkanlar 'Evet' dedi, sadece Davutoğlu değil. İçeriğin görülmesine karar verildi o masada. Ama ortak bir karar alınmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz içini, muhtemelen 'Haydi mutfak' şeklinde bir toplantımız olacak" dedi.

GÜNDEM Anayasa değişiklik teklifi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak