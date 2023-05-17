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Akşener CHP Genel Merkezi'ne otoparktan giriş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde genel merkeze gelen Yedili Masa'daki siyasi parti genel başkanlarından Meral Akşener, parti binasının ana kapı yerine otoparktan giriş yaptı.

16:27 . 17/05/2023 mercredi
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Meral Akşener

Meral Akşener

Tarihin en önemli seçimlerine ilk tur geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması nedeniyle gözler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çevrildi.

TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Bunun üzerine muhalefette dengeler bozuldu ve moral bozukluğu hakim olmaya başladı.

Yedili Masa'daki siyasi parti liderleri ise oluşan olumsuz havayı yok etmek için harekete geçti.

Yedili Masa CHP Genel Merkezi'nde kuruldu

Bu kapsamda bugün ilk toplantı için planlar yapıldı. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi binasına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantı saat 15.15'te başladı.

Otoparktan giriş yapmayı tercih ettiler

Her toplantı öncesi bina önünde kameralara basına görüntü vererek olumlu bir hava oluşturmaya çalışan liderler, bu kez otoparktan giriş yaptı.

Bu sırada liderlerden yalnız Akşener, aracın camından basın ekibine el sallamakla yetindi.

Yapılacak toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

Toplantının ardından altı ismin imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım
Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
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#toplantı
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