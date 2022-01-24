Akşener fotoğrafının altına hikaye yazan vatandaşı tutuklanması talebiyle dava etti

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" diyerek hakaret etti. Hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'ATASÖZÜNE TUTUKLANMA' ALGISI

Seçilmiş Cumhurbaşkanına hakarete, muhalefet destek çıkarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak "Atasözü söylediği için tutuklanıyorlar" algısı oluşturmaya çalıştı.

HİKAYE PAYLAŞANA DAVA AÇTI

Hakareti normalleştiren Akşener, söz konusu kendisi olduğunda fotoğrafının altında hikaye paylaşanı dahi dava ediyor. İYİ Parti lideri, sosyal medyada kendi fotoğrafının da bulunduğu gönderiye "Destek yok bari köstek olmayın" diyerek cevap yazan ve bir hikaye anlatan vatandaşa dava açtı.

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TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Akşener, sadece hikaye paylaştığı için vatandaşın tutuklanmasını talep etti. Dava dosyasında "Şüphelinin yargılanması yapılarak yasa maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi CMK 170 maddesi gereğince kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.