Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı. Partisinin grup toplantısında 1 saat süren konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan’ın korumalarının muhabire saldırmasıyla ilgili tek kelime etmedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı.
Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söylemişti. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Bugün partisinin grup toplantısında 1 saat boyunca gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Türkkan'ın korumalarının gazeteciye saldırısıyla ilgili tek kelime dahi etmedi.
"Rezil etmezsem namertim"
Akşener konuşmasında, aksine Türkkan'a destek çıktı. Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmayan Akşener, "Bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam rezil etmezsem namertim" diyerek bundan sonra kendisinin de başkalarını 'rezil' edeceğini söyledi.