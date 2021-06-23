Gündem Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu İYİ Partili Türkkanın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
POLİTİKA

Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı. Partisinin grup toplantısında 1 saat süren konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan’ın korumalarının muhabire saldırmasıyla ilgili tek kelime etmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söylemişti. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Bugün partisinin grup toplantısında 1 saat boyunca gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Türkkan'ın korumalarının gazeteciye saldırısıyla ilgili tek kelime dahi etmedi.

"Rezil etmezsem namertim"

Akşener konuşmasında, aksine Türkkan'a destek çıktı. Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmayan Akşener, "Bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam rezil etmezsem namertim" diyerek bundan sonra kendisinin de başkalarını 'rezil' edeceğini söyledi.

Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
GÜNDEM
Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim

Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım
GÜNDEM
Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
OYNAT 02:01
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu.

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