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Gündem

Akşener ile bir saat görüşen Karamollaoğlu: Sadece sohbet ettik

Yedili Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. 1 saat 10 dakika süren görüşme sonrası Karamollaoğlu, "Milletvekili listesini mi görüştünüz" sorusu üzerine, "Sadece sohbet ettik gelecekle ilgili" diye konuştu.

17:35 . 22/03/2023 Çarşamba
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Meral Akşener - Temel Karamollaoğlu

Meral Akşener - Temel Karamollaoğlu

Yedili Masa'da kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile başlayan kriz HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı ile daha da derinleşti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek açıklamalarla Yedili Masa'yı adeta topa tuttu.

Akşener Karamollaoğlu ile görüştü

Tüm bu gelişmeler devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

"Sohbet ettik"

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin, "Milletvekili listesini mi görüştünüz" sorusuna,
"Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili."
yanıtını verdi.

Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: ''Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.''

#Temel Karamollaoğlu
#Meral Akşener
#görüşme
1 saat önce
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