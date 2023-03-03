Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi: Sizi göreve çağırıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Altılı Masa'nın dünkü toplantısından isim değil kriz çıktı. İYİ Parti dışındaki beş parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
masadan süre isteyerek ayrılmıştı.
Akşener, Altılı Masa toplantısının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'yla olağanüstü toplantı yaptı.
Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyuran Akşener toplantı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
'a çağrıda bulundu.
"Sizi göreve çağırıyorum"
"Sizi göreve çağırıyorum"
Akşener
"Sayın İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunmak istiyorum. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız.
Milletimiz bugün çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez bir vazifedir."
ifadelerini kullandı.
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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