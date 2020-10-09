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Gündem Akşener, istifası istenen Koray Aydına sahip çıktı Partiye zarar vermeyin
POLİTİKA

Akşener, istifası istenen Koray Aydın'a sahip çıktı: Partiye zarar vermeyin

İYİ Parti'nin geçtiğimiz haftalarda yapılan son kurultayında "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan çatlak giderek büyüyor. Parti içindeki anlaşmazlıklar had safhaya ulaşırken, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhaliflerin istifasını istediği Koray Aydın'a sahip çıktı. Akşener'in vekillere "Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener ve Koray Aydın
Meral Akşener ve Koray Aydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2. Olağan Kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışma sonrasında, listeye tepkilerini dile getiren milletvekilleriyle görüştü. Aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekilleri, Akşener’e, “Koray Aydın istifa etmeli. Gereğini yapın” çağrısında bulundu.

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"Parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin"

Milletvekillerinin taleplerini değerlendireceğini belirten Akşener'in, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” dediği öğrenildi.

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  • İYİ Parti liderinin ayrıca miletvekillerine “Oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.

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