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Gündem

Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde: Belediye başkanlarıyla görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanlarıyla bir araya gelmek üzere partisinin genel merkezine gitti.

11:44 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Meral Akşener

Meral Akşener

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.


Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.



Ersin Çelik: Akşener Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir
Ersin Çelik: Akşener Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir

Gazeteci Ersin Çelik, TVNET ekranlarında Gündem Özel programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünden bugüne siyasi aksiyonlarını anlatan Çelik, "Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir" diye konuştu. Akşener, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen altılı masanın 12'nci ve son toplantısının ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelmiş, partinin ek binasındaki toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yaparak altılı masayı resmen dağıtmıştı.

Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır: “İYİ Parti intihar etti”
Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır: “İYİ Parti intihar etti”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşananları T24’e değerlendiren Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, İYİ Parti’nin intihar ettiğini söyledi. Ağırdır, “İYİ Parti seçmeninin üçte ikisi, en az yarısı, Meral Hanım’la veya o kadroyla birlikte hareket etmeyecek. Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim varsa oraya oy verecek, Meral Hanım veya İYİ Parti hangi adresi gösterirse göstersin. Bu sebeple ‘intihar etti’ diyorum” dedi.

Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.

Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var
Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Habertürk’te canlı yayına katılan CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan gelişmelerin 6’lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu söyledi. Tekin, “Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir” dedi.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Altılı Masa
2 saat önce
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Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde: Belediye başkanlarıyla görüşecek
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