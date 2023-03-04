Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde: Belediye başkanlarıyla görüşecek

Meral Akşener
Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.
Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.
Gazeteci Ersin Çelik, TVNET ekranlarında Gündem Özel programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünden bugüne siyasi aksiyonlarını anlatan Çelik, "Çiller'den başlayarak yola çıktığı tüm liderleri yolda bırakmış biridir" diye konuştu. Akşener, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen altılı masanın 12'nci ve son toplantısının ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelmiş, partinin ek binasındaki toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yaparak altılı masayı resmen dağıtmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını zehir zemberek sözlerle ifade ederek Altılı Masa'dan çekildiğini duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi bir araya geliyor. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Bu toplantı öncesi CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) da saat 13.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşananları T24’e değerlendiren Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, İYİ Parti’nin intihar ettiğini söyledi. Ağırdır, “İYİ Parti seçmeninin üçte ikisi, en az yarısı, Meral Hanım’la veya o kadroyla birlikte hareket etmeyecek. Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim varsa oraya oy verecek, Meral Hanım veya İYİ Parti hangi adresi gösterirse göstersin. Bu sebeple ‘intihar etti’ diyorum” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Habertürk’te canlı yayına katılan CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan gelişmelerin 6’lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu söyledi. Tekin, “Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir” dedi.
Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olmasına karşı çıkan Meral Akşener 6’lı mayası devirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Akşener, “Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyoruz” diyerek bu iki ismi aday olmaları konusunda karar vermeye çağırdı. Mansur Yavaş Akşener’in çağrısına henüz bir cevap vermedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise Akşener'in çağrısına son noktayı koyacak açıklama geldi. İşte detaylar.
Meral Akşener’in birlikte hareket ettiği liderleri yolda bırakıp, yola, yolda bulduğu yeni isimlerle devam ettiğini ve sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğunu aralık ayında bu köşede kaleme almıştım. Meral Hanım, Altılı Masa’yı devirdi ve içerisinde bulundukları muhalefet koalisyonunun büyük ortağı ve fikir babası olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmediğini ilan ederek yine birlikte yürüdüğü bir lideri daha yolda bıraktı. Bu bir ‘Ben demiştim’ yazısı değil. Altılı Masa göstere göstere
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını duyurmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” oldu. Dün sürpriz ziyaretler yapan Kılıçdaroğlu, önce SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ardından da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.
6’lı Masa kurulduktan tam 1 yıl sonra büyük şok yaşadı. İYİ Parti lideri Akşener, CHP’nin başını çektiği 5 partinin adaylık için Kılıçdaroğlu ismini dayattığını söyleyerek masayı yıktı. Akşener’in, partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, hatta 6’lı Masa’yı kumar masasına benzetmesi ise muhalefetin yaşadığı ikinci şok oldu.