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Akşener İzmir'de HDP flamalarının gölgesinde konuştu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa ittifakı dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. Yedili Masa'daki siyasi parti liderlerinin tek tek konuşma yaptığı mitingde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşma yaptığı sırada kalabalıkta Türk bayraklarının arasında HDP flamaları açıldı.

14:02 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu Yedili Masa koalisyonu seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ve 14 Mayıs'daki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti.

Yedili Masa'daki siyasi partilerin genel başkanları ise dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. Genel başkanlarla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının da katılımcılara seslendiği miting manidar görüntülere sahne oldu.

Akşener konuşurken HDP flaması dalgalandırıldı

HDP ile yapılan ittifaka sessiz kalmayı tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yaptığı sırada kalabalıkta HDP flamaları dalgalandırıldı.

Milliyetçi olduğunu savunan Akşener'in HDP flamaları eşliğinde seçim konuşmasını yapması dikkat çekti.


#Meral Akşener
#HDP
#İzmir
#miting
#Yedili Masa
#Millet İttifakı
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