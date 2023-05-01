Akşener İzmir'de HDP flamalarının gölgesinde konuştu

Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Ankara'da Mamak'taki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. Akşener, konuşma yaptığı sırada gürültü yapan kişilere dönüp ''Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya.'' diyerek bağırdı. Akşener'in azar çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.