Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, Millet İttifakı'na, ve CHP'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener zehir zemberek yaptığı açıklamalarda
"Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar."
dedi.
"15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır"
"15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır"
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk.
Siyaset esnafının rahatını bozduk. Milletin iradesine göre değil, kendi egosuna, kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye heveslenen nobranların, sahtekarların tezgahlarını bozduk. Milletimizin sesine kulak vermek için il il gezdik. Sosyalleşmek için gezmedik.
CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.
Eski ortaklarına mesaj: Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar
Eski ortaklarına mesaj: Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar
"Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar."
#Meral Akşener
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2 saat önce