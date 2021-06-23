Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim

İBB’nin kurban alanı şikayetlere rağmen açılıyor

İstanbul'un en kalabalık ve modern ilçelerinden biri olan Başakşehir'de, kurban bayramı öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, binlerce kişinin ikamet ettiği konutların ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehirliler, verdikleri sözü tutmayan İBB yönetimine tepkili.

