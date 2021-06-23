Gündem Akşener Türkkanın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi Ben de başkalarını rezil edeceğim
POLİTİKA

Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a destek çıktı. Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmayan Akşener, "Bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam rezil etmezsem namertim" diyerek bundan sonra kendisinin de başkalarını 'rezil' edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
Meral Akşener

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan, 15 kaçak yapının bulunduğu çiftlikte gerçekleştirilen yıkım çalışmasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

Kaçak yapıları savundu

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmadan, bundan sonra kendisinin de başkalarını rezil edeceği tehdidinde bulundu.

"Rezil etmezsem namertim"

Akşener, şunları söyledi: İki gündür sayın Lütfü Türkkan’ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Sayın Türkkan’ın açıklamalarına girmeyeceğim. Onun karşılaştığı bu sisteminin sonuçları olarak bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisiz olmazsam rezil etmezsem namertim.

Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım
GÜNDEM
Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
Title
Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
Title
ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
Title
Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
Title
Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
Title
EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
Title
Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
Title
Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
Title
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Title
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.
Abone Ol Google News
70 hastalığa şifa oluyor

70 hastalığa şifa oluyor

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak.
Can Ataklının Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHPden alınan 40 milyon lira buhar oldu

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı
Hayat

Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı

Sağlık Bakanlığı'nın aşı için hazırladığı kamu spotunda usta oyuncu Şener Şen ve oyuncu Ezgi Mola yer aldı. Şen videoda, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.
Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor
Ekonomi

Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor

CTech tarafından üretilen uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi. 5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı, yeni araçlara entegrasyon çalışmaları devam ediyor. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması hem platformun operasyonel bağımsızlığına hem de ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor" dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu
Gündem

ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.