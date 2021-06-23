Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a destek çıktı. Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmayan Akşener, "Bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam rezil etmezsem namertim" diyerek bundan sonra kendisinin de başkalarını 'rezil' edeceğini söyledi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan, 15 kaçak yapının bulunduğu çiftlikte gerçekleştirilen yıkım çalışmasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.
Kaçak yapıları savundu
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılara yönelik eleştiride bulunmadan, bundan sonra kendisinin de başkalarını rezil edeceği tehdidinde bulundu.
"Rezil etmezsem namertim"
Akşener, şunları söyledi: İki gündür sayın Lütfü Türkkan’ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Sayın Türkkan’ın açıklamalarına girmeyeceğim. Onun karşılaştığı bu sisteminin sonuçları olarak bizzat ben, kim nerede ne yapmışsa takipçisiz olmazsam rezil etmezsem namertim.