Gündem Akşener vatandaşı azarladı Hakkım haram olsun hepinize
POLİTİKA

Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'daki esnaf ziyareti sırasında yine vatandaşın tepkilerine maruz kaldı. Partisinin CHP ile olan ittifakını eleştiren bir kişi “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” diyerek Akşener'e tepki gösterdi. Akşener ise Kılıçdaroğlu ile kol kola girmediği belirterek "Hakkım haram olsun hepinize" sözleriyle vatandaşları azarladı.

Haber Merkezi İHA
Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize
Bartınlı vatandaşlardan Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.

Akşener Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan bir vatandaşın, “Sen Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun koluna giriyorsun” sözlerine sert tepki gösterdi.

Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Haram olsun hepinize
OYNAT 00:21
Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Haram olsun hepinize
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın'ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, 'Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun' sözlerine tepki gösterdi. Akşener, vatandaşa, “Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize. Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz' ifadelerinde bulundu.

Akşener, “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın” dedi.

Erbakan'ın arkasına sığınmaya çalıştı

Yaşlı adamın, “Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti” demesi üzerine Akşener, “Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum” dedi.

Bunun üzerine yaşlı adamın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından Akşener, “Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşı azarladı: Mahşerde senle görüşeceğiz

Yaşlı adamın, “Sen bana hakkını helal dersin” demesinin sonrasında Akşener, “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun” ifadelerinde bulundu.

Bir tepki daha: Teröristlerle işimiz yok

Ayrıca bir kadın da Akşener’e yönelik olarak, “Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” diyerek tepki gösterdi.
Tepki gösteren kadın sivil güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Abone Ol Google News
Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize

Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize
Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

​Birleşmiş Milletler'den Afganistan uyarısı.
İlk defa böyle bir şey görüyoruz

'İlk defa böyle bir şey görüyoruz'

Edirne'de vatandaşları tedirgin eden görüntü.

​İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı

​Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: span>Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında/span>

Mahmut Özer'in köyünde büyük gurur

Mahmut Özer'in köyünde büyük gurur

Bakanlığı cami hoparlöründen duyuruldu.

​Havalar ısınınca fırsatçılara da gün doğdu.
Gündem

"Yanan ormanlar imara açılamaz"

Türkiye’de devam eden orman yangınlarında 10’uncu güne girildi. Yangın bölgelerinde havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, orman yakanların ağır cezalarla karşılaşacağını belirtirken, terör amacıyla yakmanın cezasının ise müebbet hapis olduğunu söylüyor. Anayasanın 169. Maddesine göre ise, yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekiyor. Uzmanlar, orman hukukuna göre yanan ormanın imara açılamayacağını belirtiyor.
Eda Tuğsuz: 2024'te şampiyon olacağım
Spor

Eda Tuğsuz: 2024'te şampiyon olacağım

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu. Yarışma sonrasında duygu dolu anlar yaşayan Eda, "Benim için büyük bir tecrübeydi. Dünya rekortmeniyle yarıştım. Dünyanın en iyileriyle birlikte yarıştım ama benim de bir farkım yok onlardan" ifadelerini kullandı.
Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu
Gündem

Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu

Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Özgür Şimşek, "İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası. O kadar benimsemişim ki o cümleyi kullanmışım" dedi. Şimşek, "Arazözde 80 milyonun hakkı var. Ülkemizin bütçesinden alınan bir arabada yetimin, herkesin hakkı var. Maliyetini ben biliyorum. Az paralar değil. Bunlarla daha çok yangınlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.