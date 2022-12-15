Gündem Akşener ve İmamoğlunun sevinç gösterisi dikkat çekti Bu neyin mutluluğu?
POLİTİKA

Akşener ve İmamoğlu'nun sevinç gösterisi dikkat çekti: Bu neyin mutluluğu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında iki yıl yedi ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek, el sıkışıp kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener ve İmamoğlunun sevinç gösterisi dikkat çekti: Bu neyin mutluluğu?
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu!
OYNAT 00:26
Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu.

Akşener ve İmamoğlu'nun sevinci dikkat çekti

Karar sonrası İmamoğlu Twitter hesabından, "Saat 16:00'da herkesi Saraçhane'ye bekliyorum" çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB binasında İmamoğlu ile bir araya geldi.

İkilinin birbirlerine ele çarpıp, sarılarak sevinç gösterisinde bulunması ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan altılı masada Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istediği kulislerde konuşuluyordu.

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