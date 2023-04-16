Akşener yargılama tehditlerinin dozunu arttırdı

"Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."