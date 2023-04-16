|
Reklam
Reklam
Gündem

Akşener yargılama tehditlerinin dozunu arttırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelirlerse Erdoğan'ı yargılayacaklarını fakat adil davranacaklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

16:16 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim beyannamesini açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim beyannamesini açıkladı

Tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Seçime 28 gün kala partiler kampanyalarına start verdi. İyi Parti Ankara'da 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi. Bu kapsamda İyi Parti beyannamesini bugün açıkladı.


"Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız"


İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener törende katılımcılara hitap etti. Gündeme ilişkin değerlendirmeler ve vaatlerini sıralayan Akşener,
"14 Mayıs'ta milletimizi bu ucube düzenden kurtaracağız. Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız."
dedi.
Meral Akşener yine iktidara yüklenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu artıran Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek adil davranacaklarını söyledi.
Akşener şöyle konuştu,
"Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."



Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.


#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Yedili Masa
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.