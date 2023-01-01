Akşener'den altılı masaya gönderme: Bütünleşmeyi sağlayamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır programının ardından verdiği röportajda altılı masada yer alan ortaklarını eleştirdi. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhane'de gerçekleştirdikleri miting sonrası genel başkanlarla aynı duyguyu yakalayamadıkalarını belirtti.
10:27 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Akşener altılı masada yer alan ortaklarını eleştirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası Saraçhane'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın ortaklarına gönderme yaptı. Sözcü gazetesine verdiği röportajda Akşener,
"Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık"
dedi.
'BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYAMADIK'
Altılı masanın ortaklarını eleştiren Akşener,
"Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP’li başkanlar. Ancak Millet İttifakı’nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey’in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu’na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane’ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine ‘gidelim’ dedim. Kalabalık güçtür. Tayyip Bey cezaevine giderken ben de oradaydım. Bütün DYP oradaydı. Herkesin işi vardı. Ben gittim. Ekrem Bey, ‘Bekler misiniz? Kısa bir konuşma yapar mısınız?” dedi. Kabul ettim. Konuştuktan sonra otobüsten inmeyip Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını dinledim. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık."
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