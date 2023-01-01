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Akşener'den altılı masaya gönderme: Bütünleşmeyi sağlayamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır programının ardından verdiği röportajda altılı masada yer alan ortaklarını eleştirdi. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhane'de gerçekleştirdikleri miting sonrası genel başkanlarla aynı duyguyu yakalayamadıkalarını belirtti.

10:27 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Akşener altılı masada yer alan ortaklarını eleştirdi

Akşener altılı masada yer alan ortaklarını eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası Saraçhane'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın ortaklarına gönderme yaptı. Sözcü gazetesine verdiği röportajda Akşener,
"Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık"
dedi.

'BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYAMADIK'

Altılı masanın ortaklarını eleştiren Akşener,
"Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP’li başkanlar. Ancak Millet İttifakı’nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey’in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu’na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane’ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine ‘gidelim’ dedim. Kalabalık güçtür. Tayyip Bey cezaevine giderken ben de oradaydım. Bütün DYP oradaydı. Herkesin işi vardı. Ben gittim. Ekrem Bey, ‘Bekler misiniz? Kısa bir konuşma yapar mısınız?” dedi. Kabul ettim. Konuştuktan sonra otobüsten inmeyip Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını dinledim. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık."
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs tarihinin kesin bir tarih olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun erken seçim değil öne çekilen bir seçim olduğunu vurgulayarak, "10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız, ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Altılı masa
1 saat önce
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Akşener'den altılı masaya gönderme: Bütünleşmeyi sağlayamadık
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