Akşener'den ittifak ortakları HDP'ye 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi: Hadsizlik

Ömer Çelik'ten HDP'li Paylan'a tepki: Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programında konuştu. Çelik, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren HDP vekili Garo Paylan'a tepki göstererek, 'Bir HDP milletvekili, Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz. Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez.' ifadelerini kullandı.