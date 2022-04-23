Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Akşenerden ittifak ortakları HDPye sözde Ermeni soykırımı tepkisi Hadsizlik
POLİTİKA

Akşener'den ittifak ortakları HDP'ye 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi: Hadsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları HDP'nin vekili Garo Paylan'ın 'sözde Ermeni soykırımı tanınsın' kanun teklifine tepki gösterdi. Paylan'ın hadsizlik yaptığını ifade eden Akşener, "Milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerden ittifak ortakları HDPye sözde Ermeni soykırımı tepkisi: Hadsizlik
Meral Akşener - Garo Paylan

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP vekili Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
GÜNDEM
HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi

AKŞENER'DEN İTTİFAK ORTAKLARINA TEPKİ: HADSİZLİK

Skandal gelişme ülke genelinde infiale neden olurken, HDP'ye bir tepki de ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir
GÜNDEM
AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

Akşener, Paylan'ın sözde soykırımın tanınması teklifiyle ilgili olarak, "TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." dedi.

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
OYNAT 00:49
HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.

Temmuzda ek zam geliyor

Temmuzda ek zam geliyor

​En düşük maaş 8 bin 622 liraya yükselecek.
Trabzon fırtınası geri döndü

Trabzon fırtınası geri döndü

​Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
HDPli Paylanın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.