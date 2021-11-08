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POLİTİKA

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'konuşmayın' talimatı: CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden oldu. Ancak CHP'den konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi.

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Akşenerden Kılıçdaroğluna konuşmayın talimatı: CHPdeki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu ve Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı. Başta iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.

İttifaktan sessizlik kararı HP hiçbir açıklama yapmadı

Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


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