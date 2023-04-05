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Akşener'den 'mermi' şov: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti binasına isabet eden mermiye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Hadi oradan be hadi, çok beklersin" dedi. Akşener, kürsüsünde bulunan mermileri sağa sola attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin "Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir." demişti.

11:56 . 5/04/2023 Çarşamba
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Meral Akşener

Meral Akşener

Karşı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'dan umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merter’de bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken sıktığı kurşunlardan ikisinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet etmesini siyasi fırsatçılık ve şova dönüştürmeye devam ediyor.

Mermi fırlattı

Olay sıcaklığını korurken il binası önünde kendisine oy isteyen Akşener, şimdi de grup toplantısında kürsüden mermi kovanları fırlattı. Konuşmasında, oturduğu Yedili Masa'nın HDP ile olan ittifakını görmezden gelerek, FETÖ'cülerin şehit ettiği Ömer Halisdemir'in yanı sıra PKK terör örgütünün hayattan kopardığı şehitlerimiz; Eren Bülbül, Yasin Börü, Aybüke Yalçın ve Gonca Kuriş'ten bahseden Akşener'in sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.


Erdoğan: Özür dileyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin
"İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli." a
çıklamasında bulunmuştu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi özür dilemedi.

Özür dilemedi

Erdoğan'dan özür dilemeyen Akşener şu ifadeleri kullandı;

"Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik."
#Meral Akşener
#Recep Tayyip Erdoğan
#İYİ Parti
#kurşun
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