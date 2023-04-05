Akşener'den 'mermi' şov: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı

Meral Akşener
Karşı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'dan umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merter’de bir inşaat bekçisinin hırsız kovalarken sıktığı kurşunlardan ikisinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet etmesini siyasi fırsatçılık ve şova dönüştürmeye devam ediyor.
Mermi fırlattı
Olay sıcaklığını korurken il binası önünde kendisine oy isteyen Akşener, şimdi de grup toplantısında kürsüden mermi kovanları fırlattı. Konuşmasında, oturduğu Yedili Masa'nın HDP ile olan ittifakını görmezden gelerek, FETÖ'cülerin şehit ettiği Ömer Halisdemir'in yanı sıra PKK terör örgütünün hayattan kopardığı şehitlerimiz; Eren Bülbül, Yasin Börü, Aybüke Yalçın ve Gonca Kuriş'ten bahseden Akşener'in sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Erdoğan: Özür dileyemez
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi özür dilemedi.
Özür dilemedi
Erdoğan'dan özür dilemeyen Akşener şu ifadeleri kullandı;