Akşener'den 'mermi' şov: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı

"Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik."