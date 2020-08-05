Akşener'den MHP lideri Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün çok konuşulan bir açıklama yapmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrıda bulunan Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Akşener'e 'partiye dön' çağrısı İnce'ye ise yeni parti mesajı

GÜNDEM İYİ Partili Dikbayır'dan MHP lideri Bahçeli’ye yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

" Bahçeli'nin en önemli özelliği nezaketidir"

Gündeme bomba gibi düşen çağının ardından Akşener ilk kez konuştu. Gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Akşener, "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

OYNAT 00:00 Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bahçeli’den Akşener’e: Evine dön huzur bul

İYİ Partili Dikbayır: "Biz zaten evimizdeyiz" demişti

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır, dün partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapan Bahçeli'ye hitaben "Biz zaten evimizdeyiz... Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" demişti.

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