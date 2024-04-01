Akşener'den yerel seçime ilişkin ilk açıklama: İYİ Parti'de olağanüstü kurultay kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası açıklamalarda bulundu.





Akşener, en kısa sürede olağanüstü seçimli kongreyi toplayacaklarını söyledi.





İşte Akşener'in açıklamaları;





Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler olgunlukla tamamlandı. Demokrasilerde her konu tartışılabilir.





Seçmenin hür iradesi ve oyu tartışılamaz.





Seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Millet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını söyledik. Bu seçimlerde de milletimiz bir il, 23 ilçe, 7 beldeyi İYİ Parti'ye emanet etti. Bu emanet için teşekkür ediyoruz.





"Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız"





Sandıktan çıkan sonucu görmek hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız.





En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun: Sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak, huzur ve refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletimizin her zaman yanı başında olacaktır.











