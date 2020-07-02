Akşener'e 'Halam' diyen meslek lisesi mezunu Dikbayır İYİ Parti'nin mali işler başkanı oldu

İYİ Parti kurucu üyesi ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener tarafından partinin mali işler başkanlığına getirildi. Akşener'in bu hamlesi, Ankara kulislerinde 'liyakat' tartışmasını tetikledi.
Akşener'in lise mezunu akrabası
Endüstri meslek lisesi mezunu Dikbayır'ın, mali işler başkanlığına getirilmesinde Akşener ile 'akrabalık' bağlarının etkili olduğu öne sürülüyor.
Yalanlama da açıklama da yok
İYİ Partili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Akşener arasında akrabalık bağı olduğu biliniyor. yenisafak.com'un ulaştığı Dikbayır kaynakları, söz konusu bağı reddetmezken açıklama yapmaktan kaçındı. Dikbayır'ın memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde, genel başkan ile aralarındaki akrabalık ilişkisi yayın olarak biliniyor.
Enginyurt sordu: Başka adam mı yok?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyu gündeme taşıyarak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e peşpeşe sorular yöneltti. Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi ben Sayın Akşener'e bu soruyu soruyorum. İYİ Parti'nin genel muhasebecisinin adı Ümit Dikbayır. Bu Ümit Dikbayır, Akşener benim halam oluyor diyor. Dolayısıyla Dikbayır da yeğen oluyor. Niye getirdin yeğenini muhasebenin başına? İYİ Parti'de kasayı bilecek başka adam yok muydu?"