Akşener’e Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: İddiası olan aday olur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’deki görüşmelerde Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin imada bulunması, Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’e soruldu.

Kılıçdaroğlu ile bu konuyu gündeme getirmediklerini ve seçim zamanı geldiğinde izlenilecek yolun belirleneceğini söyleyen Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda hiçbir şey konuşmadık. 4 partili bir Millet İttifakı var. Seçtirdiğimiz belediye başkanlarımızdan da memnunuz. Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister” dedi.

GÜNDEM Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir