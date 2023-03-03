Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
'in CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun adaylığına karşı çıkıp İstanbul ve Ankara'nın CHP'li belediye başkanlarına çağrı yaparak, Altılı Masa'dan kalkması, dünya basınında geniş yankı buldu. Akşener'in basın toplantısı yabancı haber ajansları son dakika olarak duyurdu.
Reuters: Muhalefet şok ve kargaşa içinde
Reuters: Muhalefet şok ve kargaşa içinde
Akşener'in açıklamalarını cümle cümle haber olarak geçen İngiliz haber ajansı Reuters,
"İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi"
başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına vurgu yaptı.
Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."
ifadelerini kullandı.
Bloomberg: Türkiye'de muhalefet krizde
Bloomberg: Türkiye'de muhalefet krizde
Bloomberg'in Orta Doğu muhabirlerinden Zainab Fattah ise
"Türkiye'de muhalefet, mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyacak ortak adayda anlaşamamaları nedeniyle krizde. Bu durum, ülkenin en uzun süredir görevde olan liderini koltuğundan etmek açısından nadir bir şansı yokuşa sürüyor"
yorumunu yaptı.
#Meral Akşener
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#Kemal Kılıçdaroğlu
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