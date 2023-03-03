Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında

"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."