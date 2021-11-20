Gündem Akşenerin Denizlideki ilk mitingine Ege illerinden otobüslerle insan taşındı
POLİTİKA DENİZLİ

Akşener’in Denizli'deki ilk mitingine Ege illerinden otobüslerle insan taşındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk mitingini Denizli’de gerçekleştirdi. Mitinge Ege Bölgesi ve çevre illerden otobüslerle insan getirildi.

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Haber Merkezi İHA
Akşener’in Denizlideki ilk mitingine Ege illerinden otobüslerle insan taşındı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’nin Sarayköy ilçesi ziyaretini, geniş katılım olacağı gerekçesiyle il mitingine çevirmişti.

Akşener’in aynı zamanda bölgesel ilk etkinliğe dönüşen Denizli’deki mitingi, bugün Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında gerçekleşti.

Saat 14.00’de başlayan mitinge genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

Miting alanındaki farklı il plakalarının bulunduğu otobüsler dikkatlerden kaçmadı.

Akşener’in ilk mitingine Ege illeri başta olmak üzere Antalya, Çanakkale ve çevre illerden de insan taşındığı öğrenildi.

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