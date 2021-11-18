​Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşeceğinin belli olmasının ardından muhalefet liderleri de gün içinde görüşme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan iki isim erken seçim istedi. Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yazıktır günahtır. Daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükümet gelsin. Doğru dürüst bu ülke yönetilsin.” dedi. Akşener de “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrısına katılıyorum. Ülkenin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.