Gündem Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi
ANKARA

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşeceğinin belli olmasının ardından muhalefet liderleri de gün içinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan iki isim erken seçim istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi ​
Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşeceğinin belli olmasının ardından muhalefet liderleri de gün içinde görüşme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan iki isim erken seçim istedi. Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yazıktır günahtır. Daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükümet gelsin. Doğru dürüst bu ülke yönetilsin.” dedi. Akşener de “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrısına katılıyorum. Ülkenin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Bülent Turan'dan 'erken seçim' çağrısı yapan muhalefete yanıt: Zamanında yapılacak
GÜNDEM
AK Parti'li Bülent Turan'dan 'erken seçim' çağrısı yapan muhalefete yanıt: Zamanında yapılacak
Dövizde kimlik zorunluluğu

Dövizde 'kimlik' zorunluluğu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takı miktarı dudak uçuklattı

Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde yemek için 130 koyun kesildi.
CHP doğrudan Türkiyeye hedef alıyor

CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkere çıkışı.
Diriliş Nesli yolcu etti

Diriliş Nesli yolcu etti

Sezai Karakoç'u son yolculuğuna dostları, okurları ve binlerce genç uğurladı.
Dezenfektanı unuttuk

Dezenfektanı unuttuk

​Günlük tüketim 25'ten 2 litreye düştü.
Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

F​ransız spor malzemeleri zincirinden mültecileri hedef alan skandal uygulama.
Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

​CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı grev çadırındaki işçileri mermiyle tehdit etti.

'Burka'dan perde

'Burka'dan perde

​Taliban ilan ettiği hükümetle dünyayla arasına burkadan bir perde çekmişti sanki.

İzmir de işçi bulamıyor

İzmir de işçi bulamıyor

​Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm iş yerlerinin duvarında eleman ilanı asılı.
Doktorlara müjde geliyor

Doktorlara müjde geliyor

Sağlık Bakanı Koca, uzman doktorların özlük haklarıyla ilgili müjde sinyali verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.