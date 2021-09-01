İYİ Parti kadın oyuncuya başörtü taktırıp afişlerinde kullandı

İYİ Parti, olumsuz imaj oluşturmak adına özellikle Meral Akşener'in ziyaret ettiği şehirlerde sergilenen tiyatrolarla sık sık gündeme geliyor.
Kurgu olaylara şimdi de reklam afişleri eklendi. İYİ Parti tarafından hazırlanan ve billboardlar ile televizyonlarda gösterilen afişlerde, başı açık bir oyuncuya, başörtüsü taktırılıp öyle yer verildi.
- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında “İşler nasıl” diye sorunca “İyi” karşılığını almış, olumsuz cevap alamayınca devreye giren bir genç, kuyumcuda çalışıyormuş gibi kameralara Türkiye’yi kötülemişti. Kuyumcunun da şaşkınlıkla izlediği kişi CHP Gençlik Kolları üyesi Reşat Kayman çıkmıştı.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola dökmüştü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplanmıştı.
- Bir başka olayda da, İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notuyla paylaşılan fotoğrafta resmine yer verilen ve elinde delik ayakkabı tutan kişinin bir serası, bir arabası ve bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.