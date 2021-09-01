Gündem İYİ Parti kadın oyuncuya başörtü taktırıp afişlerinde kullandı
POLİTİKA

İYİ Parti kadın oyuncuya başörtü taktırıp afişlerinde kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gerçekleştirdiği şehir ve esnaf ziyaretlerinde sergilenen tiyatroların ardından şimdi de İYİ Parti'nin, bir kadın oyuncuya başörtü taktırıp reklam afişlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti kadın oyuncuya başörtü taktırıp afişlerinde kullandı
İYİ Parti'nin afişi.

İYİ Parti, olumsuz imaj oluşturmak adına özellikle Meral Akşener'in ziyaret ettiği şehirlerde sergilenen tiyatrolarla sık sık gündeme geliyor.

Görsel: EHA Medya
Görsel: EHA Medya

Kurgu olaylara şimdi de reklam afişleri eklendi. İYİ Parti tarafından hazırlanan ve billboardlar ile televizyonlarda gösterilen afişlerde, başı açık bir oyuncuya, başörtüsü taktırılıp öyle yer verildi.


  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında “İşler nasıl” diye sorunca “İyi” karşılığını almış, olumsuz cevap alamayınca devreye giren bir genç, kuyumcuda çalışıyormuş gibi kameralara Türkiye’yi kötülemişti. Kuyumcunun da şaşkınlıkla izlediği kişi CHP Gençlik Kolları üyesi Reşat Kayman çıkmıştı.

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Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola dökmüştü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplanmıştı.

Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı
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Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

  • Bir başka olayda da, İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notuyla paylaşılan fotoğrafta resmine yer verilen ve elinde delik ayakkabı tutan kişinin bir serası, bir arabası ve bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

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