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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener açıklaması

Akşener'in evinin önündeki olaylar: İnceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda ilgili mecralara talimat verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu, İyi Parti lideri Akşener'in evininin önündeki olaylara ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, İyi Parti lideri Akşener'in evininin önündeki olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in evinin önündeki protestolara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda şunları söyledi:

  • "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır."

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yayınladı. Valiliğin sitesinde yer verilen duyuru şöyle:

  • "04.10.2018 günü 23.30 sularında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır.Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir."

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