Gündem Akşenerin HDPyi terör örgütü PKKnın yanında konumlandırıyoruz sözlerine jet yanıt Karanlık kuyuya düşecekler
POLİTİKA

Akşener'in 'HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' sözlerine jet yanıt: Karanlık kuyuya düşecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" açıklamalarına HDP'li Mithat Sancar'dan sert yanıt geldi. HDP'ye iktidar diliyle saldıranların aciz olduğunu belirten Sancar, "Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Biz bu ülkeye yeni bir başlangıcın yolunu açmaya aday en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Akşenerin HDPyi terör örgütü PKKnın yanında konumlandırıyoruz sözlerine jet yanıt: Karanlık kuyuya düşecekler
Mithat Sancar - Meral Akşener

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Siirt’te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip burası Kürdistan dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP’yi PKK yanında konumlandırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde
GÜNDEM
Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde

"HDP'yi konumlandırmak eleştirileri hazmedememek demektir”

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e sert bir dille yanıt verdi. Sancar şu ifadeleri kullandı: "HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”

Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
OYNAT 00:44
Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı


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