Akşener'in 'HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' sözlerine jet yanıt: Karanlık kuyuya düşecekler

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Siirt’te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip burası Kürdistan dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP’yi PKK yanında konumlandırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
"HDP'yi konumlandırmak eleştirileri hazmedememek demektir”
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e sert bir dille yanıt verdi. Sancar şu ifadeleri kullandı: "HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”