Akşener'in ittifaksız seçim kararına İYİ Partili Erdem'den itiraz: Güç birliği yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz

Meral Akşener - Bahadır Erdem
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ittifak ortaklarına yönelik zehir zemberek açıklamalar yaparak partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklamıştı.
Akşener'in ittifak karşıtı açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den itiraz geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdem, yerel seçimlerde olası bir ittifak ile ilgili, "Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"Güç birliği yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz"
Erdem'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu: