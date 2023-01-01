|
Gündem

Akşener'in ittifaksız seçim kararına İYİ Partili Erdem'den itiraz: Güç birliği yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz

Meral Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini açıklamasının ardından bu karara, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den itiraz geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem, "Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Erdem, "Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin kaybedileceği açıktır." dedi.

16:02 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener - Bahadır Erdem

Meral Akşener - Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ittifak ortaklarına yönelik zehir zemberek açıklamalar yaparak partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklamıştı.

Akşener'in ittifak karşıtı açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den itiraz geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdem, yerel seçimlerde olası bir ittifak ile ilgili, "Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Güç birliği yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz"

Erdem'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır.
Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir.
Referandum sürecinde Türkiye’ye zarar vereceğini bağıra bağıra uyardığımız yeni anayasa ve %50+1 mahkumiyeti ile yaralı olan Türk demokrasisi çok daha beter hale gelmiştir.
Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılamayacağıdır.
Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısı reddetmiştir.
Hal böyle olup Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir.

"Hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır"

AKP tarafından Türkiye’nin içine sokulduğu ve demokratik bir anayasa olmadan değişmesi mümkün olmayan İttifak rejimini kötülemek ile iktidarı yenmek de mümkün değildir.
Genel seçimi muhalefete kaybettiren ittifak sisteminin kötülüğünün yanı sıra asıl Millet İttifakının akıllıca hareket etmemesidir.
Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır.
Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayalkırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘ muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez.




#Bahadır Erdem
#İYİ Parti
#Meral Akşener
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretleri ne kadar arttı?