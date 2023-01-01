Akşener'in ittifaksız seçim kararına İYİ Partili Erdem'den itiraz: Güç birliği yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz

Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayalkırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘ muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez.