​Akşener'in 'mülteci' çelişkisi: Oğlu Suriyelilere 'Türkiye'de iş kurma' dersleri verirken kendisi 'Göndereceğiz' vaadinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelileri, iktidara gelmeleri durumunda ülkelerine geri gönderileceği vaadinde bulunmuş, "Ülkemizde bulunan 'Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları', Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin desteğini de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun şekilde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz." demişti.

AKŞENER'İN 'SURİYELİ' ÇELİŞKİSİ

Türkiye'deki mülteciler üzerinden siyaset devşiren ve her fırsatta, "Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz" diyen Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in Habitat Derneği bünyesinde, 'Suriyelilere, Türkiye'de kendi işlerini kurma' konusunda dersler verdiği ortaya çıktı.

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEMİŞTİ: OĞLUM SURİYELİLERE START-UP ANLATTI

Akşener, 2 Temmuz 2021 tarihinde katıldığı, Habertürk canlı yayınında, oğlunun faaliyetlerine ilişkin şunları söylemişti:

REKLAM

"Mesela benim oğlum, Habitat (Derneği) bünyesinde, sosyal sorumluluk projesi olarak; Kayseri'de, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere start-up deniliyor ya 'girişimcilik' anlattı."

GÜNDEM İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy Suriyeli esnafı hedef gösterdi

GEÇTİĞİMİZ AY 'DEVLETTEN YETKİ' İSTEMİŞTİ

Akşener, 11 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı partisinin grup toplantısı konuşmasında ise, Suriyelilerin geri göndermek için devletten görev istemiş, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak beni devlet olarak görevlendir, ben gideyim Suriye’ye, Esed ve onun çevresiyle görüşeyim. Ülkemizde Suriye’den gelen göçmenleri Esed’le el sıkışıp ülkelerine gönderelim" demişti.

GÜNDEM Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi